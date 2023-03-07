Запуск новой японской ракеты-носителя H3 завершился неудачей
JAXA прервало полёт ракеты-носителя H3 после сбоя в зажигании двигателя второй ступени
Вторая попытка запуска новейшей ракеты-носителя тяжёлого класса H3 с космодрома Танэгасима в префектуре Кагосима завершилась провалом. По данным Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA), двигатель второй ступени запустить не удалось, из-за чего было принято решение о самоуничтожении аппарата.
Запуск японской ракеты-носителя H3, завершившийся провалом. Видео © Twitter / nico_nico_news
Ракета должна была вывести на солнечно-синхронную орбиту оптический спутник дистанционного зондирования Земли ALOS-3, однако после запуска специалисты агентства поняли, что успешного выполнения миссии добиться не удастся.
Напомним, первая попытка запуска новой ракеты-носителя H3 состоялась 17 февраля и завершилась неудачей. Основной двигатель ракеты благополучно завёлся, но ракетные ускорители тогда запустить не удалось.
Кадр из видео Twitter / nico_nico_news