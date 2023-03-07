В Посольстве РФ заявили, что Антонова перебивали на встречах в Госдепе

Российского посла в США Анатолия Антонова на встречах с представителями Госдепа перебивали в некоторых случаях и не давали изложить позицию Москвы. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Посольства РФ в Штатах Игоря Гиренко.

"Далеко не всегда Антонов имеет возможность быстро и оперативно выполнить поручение Москвы. Его либо отказываются принимать руководители внешнеполитического ведомства, либо перенаправляют к чиновникам невысокого уровня. Были случаи, когда посол даже не смог в ходе встречи изложить российскую позицию. Его перебивали и давали понять, что у американцев есть поважнее дела, чем выслушивать мнение России", — отметил пресс-секретарь российского диппредставительства.

Гиренко прокомментировал слова руководителя пресс-службы Госдепа Неда Прайса о контактах властей США с главой российской дипмиссии, отметив, что тот "если и не лукавит, то, по крайней мере, не договаривает о характере такого взаимодействия". Подтверждая сам факт имевших место бесед российского посла, тем не менее Прайс забывает о том, что такого рода контакты являются единичными, подчеркнул дипломат.

Как уточнил Гиренко, после демаршей посла российские запросы остаются без ответа или реакция приходит спустя несколько лет. Также дипломат обратил внимание на отсутствие обратной связи на обращения дипмиссии по проблемам Арктики и АТЭС, где США сейчас председательствуют. А вопиющим примером равнодушия он назвал затягивание Вашингтоном на протяжении двух лет после неоднократных обращений Антонова процесса согласования текстов дипломатических нот о прекращении действия Соглашения между Россией и США о конвертации ядерного материала от 24 марта 1999 года.