Украину включили в состав "киберНАТО", заявила представитель России в ООН Ирина Тяжлова на заседании рабочей группы по вопросам безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий. По её словам, Киев будет выполнять роль испытательного полигона.

"Запад вкачивает существенные финансовые средства, обучает кадры, оказывает техническую помощь в наращивании наступательного информационно-коммуникационного потенциала киевского режима", — сказала политик.

Тяжлова отметила, что Украину неслучайно привлекли к деятельности центра Североатлантического альянса по кибербезопасности в Таллине. Другими словами, "включили в состав киберНАТО", подчеркнула политик. Руководители западных стран не осознают, что созданная при их помощи IT-армия Украины, по сути, является конгломератом криминальных группировок и уже начинает грабить граждан государств цивилизованного мира.