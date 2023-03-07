В ООН предрекли на Земле развитие в скором времени природного феномена Эль-Ниньо

Известный согревающим эффектом природный феномен Эль-Ниньо может прийти на Землю, но не факт, что лето из-за него будет жарким. Об этом сообщила официальный представитель Всемирной метеорологической организации (ВМО) при ООН Клэр Нюллис в беседе с ТАСС.

По её словам, необычно стойкий и затяжной феномен Ла-Нинья на Земле продолжается с сентября 2020 года, он повлиял на температуру и характер осадков в разных частях мира. Однако в ближайшие месяцы придёт Эль-Ниньо, этому будет предшествовать период "нейтральных условий в течение марта-мая с вероятностью в 90%", а 60% составляет возможность наступления феномена в апреле-июне. Однако не факт, что это явление сделает лето жарким, поскольку всё зависит от конкретного района планеты и других факторов.

"Если мы сейчас войдём в фазу Эль-Ниньо, то это, вероятно, вызовет ещё один всплеск глобальной температуры", — добавил генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас.

Также в ВМО отметили, что 2016 год — самый тёплый за всю историю наблюдений за погодой и климатом под воздействием Эль-Ниньо и изменением климата. По словам экспертов, с 93-процентной вероятностью этот рекорд обновится до 2026 года.