Россию впервые за 20 с лишним лет не позвали на энергетическую конференцию в Хьюстон

Организаторы международной энергетической конференции CERAWeek отменили регистрацию российских представителей. Таким образом, РФ не посетит мероприятие впервые за 20 с лишним лет. Об этом РИА "Новости" заявил генеральный консул России в американском Хьюстоне Александр Захаров.

"Увы, мы не участвуем в текущем году — впервые за больше чем 20 лет. <...> Более того, ясно дали понять, что присутствие российских делегатов на форуме нежелательно. Не поленились даже перезвонить, чтобы убедиться, правильно ли я понимаю ситуацию", — заявил Захаров.

По его словам, это первый случай, когда РФ осталась без приглашения, несмотря на то что страна входит в "Большую нефтяную тройку". Посему встаёт вопрос, как можно обсуждать глобальные энергетические проблемы без одного из крупнейших участников рынка.