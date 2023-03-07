Россию впервые за 20 с лишним лет не позвали на энергетическую конференцию в Хьюстон
Консул РФ Захаров: Россию в этом году не пригласили на энергетическую конференцию в Хьюстон
Организаторы международной энергетической конференции CERAWeek отменили регистрацию российских представителей. Таким образом, РФ не посетит мероприятие впервые за 20 с лишним лет. Об этом РИА "Новости" заявил генеральный консул России в американском Хьюстоне Александр Захаров.
"Увы, мы не участвуем в текущем году — впервые за больше чем 20 лет. <...> Более того, ясно дали понять, что присутствие российских делегатов на форуме нежелательно. Не поленились даже перезвонить, чтобы убедиться, правильно ли я понимаю ситуацию", — заявил Захаров.
По его словам, это первый случай, когда РФ осталась без приглашения, несмотря на то что страна входит в "Большую нефтяную тройку". Посему встаёт вопрос, как можно обсуждать глобальные энергетические проблемы без одного из крупнейших участников рынка.
Ранее Лайф сообщал, что США в очередной раз не выдали визы ряду российских делегатов, которые должны были отправиться в Нью-Йорк на сессию Рабочей группы открытого состава ООН по вопросам безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).