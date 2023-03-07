В ВСУ признали утрату наступательного потенциала под Сватовом и Кременной
Офицер ВСУ Кочевенко признал, что армия утратила наступательный потенциал под Сватовом и Кременной
Бойцы Вооружённых сил Украины утратили практически все возможности для ведения наступательных действий в районе населённых пунктов Сватово и Кременная в ЛНР. Сейчас украинские военные находятся в достаточно плачевной ситуации, заявил в эфире телеканала "Рада" офицер 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Юрий Кочевенко.
"Сегодня в районе Сватова и Кременной идут ожесточённые бои. Они (российские войска. — Прим. Лайфа) существенно продвинулись, накопили силы. Мы, наоборот, утратили наступательный потенциал. Ситуация достаточно серьёзная и напряжённая. В целом, как бы мы ни оценивали ситуацию, нас в три раза меньше", — сказал офицер.
Он также допустил, что "какой-нибудь населённый пункт придётся оставить", однако призвал украинцев не переживать по этому поводу.
Ранее на Украине уже допускали отступление бойцов ВСУ из Артёмовска. Как заявлял советник президента Незалежной Александр Роднянский, командование украинской армии не хочет рисковать жизнями своих солдат.
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