В ВСУ признали утрату наступательного потенциала под Сватовом и Кременной

Бойцы Вооружённых сил Украины утратили практически все возможности для ведения наступательных действий в районе населённых пунктов Сватово и Кременная в ЛНР. Сейчас украинские военные находятся в достаточно плачевной ситуации, заявил в эфире телеканала "Рада" офицер 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Юрий Кочевенко.

"Сегодня в районе Сватова и Кременной идут ожесточённые бои. Они (российские войска. — Прим. Лайфа) существенно продвинулись, накопили силы. Мы, наоборот, утратили наступательный потенциал. Ситуация достаточно серьёзная и напряжённая. В целом, как бы мы ни оценивали ситуацию, нас в три раза меньше", — сказал офицер.

Он также допустил, что "какой-нибудь населённый пункт придётся оставить", однако призвал украинцев не переживать по этому поводу.