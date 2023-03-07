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7 марта, 07:08

В ВСУ признали утрату наступательного потенциала под Сватовом и Кременной

Офицер ВСУ Кочевенко признал, что армия утратила наступательный потенциал под Сватовом и Кременной

Бойцы Вооружённых сил Украины утратили практически все возможности для ведения наступательных действий в районе населённых пунктов Сватово и Кременная в ЛНР. Сейчас украинские военные находятся в достаточно плачевной ситуации, заявил в эфире телеканала "Рада" офицер 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Юрий Кочевенко.

"Сегодня в районе Сватова и Кременной идут ожесточённые бои. Они (российские войска. — Прим. Лайфа) существенно продвинулись, накопили силы. Мы, наоборот, утратили наступательный потенциал. Ситуация достаточно серьёзная и напряжённая. В целом, как бы мы ни оценивали ситуацию, нас в три раза меньше", — сказал офицер.

Он также допустил, что "какой-нибудь населённый пункт придётся оставить", однако призвал украинцев не переживать по этому поводу.

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Обложка ©

Getty Images / John Moore

Максим Плетнёв
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