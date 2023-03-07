Организаторы уточнили даты проведения Восточного экономического форума

Восточный экономический форум пройдёт с 12 по 15 сентября 2023 года на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Об этом проинформировал во вторник "Росконгресс". Пленарное заседание запланировано на 14 сентября. Ранее планировалось, что форум состоится 5–8 сентября.

"Решение об уточнении дат Восточного экономического форума связано с графиком международных мероприятий", — уточнили в "Росконгрессе".

Восточный экономический форум — это ключевая международная площадка для создания и укрепления связей российского и мирового инвестиционного сообщества, всесторонней экспертной оценки экономического потенциала российского Дальнего Востока, представления его инвестиционных возможностей и условий ведения бизнеса на территориях опережающего развития.

Форум был учреждён указом президента России Владимира Путина от 19 мая 2015 года в целях содействия развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.