Психолог объяснила, почему женщине важно выстроить хорошие отношения с мамой

Мама — для каждого человека первый источник безусловной любви в этом мире, однако сохранить с ней хорошие отношения удаётся далеко не всем. Особенно когда человек взрослеет. Однако в беседе с Лайфом психолог Владлена Ракша объяснила, почему важно на протяжении всей жизни сохранять хороший контакт с матерью.

"Для любого человека образ мамы и отношение к ней важны, а тем более для женщины. Через любовь к маме мы соединяемся со своим женским началом. Со своим родом и со своей женской частью. Через принятие мамы целиком мы принимаем женскую мудрость, женственность в себе", — отметила Ракша.

По словам психолога, всё это может повлиять на отношение женщины к себе и окружающим, в том числе и на отношения с мужчинами, на сексуальность, умение проявлять слабость и просить помощи, создавать безопасное пространство вокруг себя и ощущение изобилия.

"Бороться с мамиными недостатками, обижаться или же, наоборот, жить по её указке — значит, не сепарироваться психологически от неё, а это потеря собственного места в линии рода и нарушение родового потока энергии, из-за которого женщина может иметь проблемы в отношениях с мужчинами, проблемы с самооценкой и самоценностью", — добавила Ракша.

Поэтому, отмечает психолог, крайне важно пройти здоровую сепарацию и принимать маму такой, какая она есть. Чтобы укрепить это чувство, можно составить родовое дерево женской линии и познакомиться с историей жизни своих бабушек и прабабушек.