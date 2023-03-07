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7 марта, 10:03

В Кремле заявили, что кризисом на Украине управляет не "невидимая рука", а рука США

Песков: Кризисом на Украине управляет рука Вашингтона, который не хочет прекращения конфликта

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не согласился со словами главы МИД Китая Цинь Гана о том, что кризисом на Украине руководит "невидимая рука". Представитель Кремля отметил, что это рука США, которые не хотят завершения военного конфликта на Украине.

По словам Пескова, в данном случае можно не согласиться с китайскими товарищами. При этом пресс-секретарь оговорился, что это несогласие носит оттенок шутки.

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"Шутка знаете в чём? Потому что это рука не невидимая, эта рука видимая. Это рука Соединённых Штатов Америки, это рука Вашингтона. Вашингтон не хочет завершения этой войны, Вашингтон хочет и сделает всё для продолжения этой войны. Это и есть видимая рука", — сказал Песков на брифинге.

Ранее глава МИД Китая назвал отношения с Россией залогом мировой стабильности. По словам Цинь Гана, сотрудничество РФ и КНР может стать для мира драйвером к многополярности и большей демократии в международных отношениях.

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LIFE / Сергей Дубровин

Александр Юнашев
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