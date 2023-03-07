Песков заявил об отсутствии предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло
Пресс-секретарь президента Песков: Никаких предпосылок для перехода в какое-то мирное русло в ситуации на Украине нет
В Кремле не видят предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло. Об этом сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Никаких предпосылок для перехода в какое-то мирное русло в этой ситуации нет, и поэтому Россия добивается выполнения своих задач и достижения своих целей путём дальнейшего проведения специальной военной операции", — отметил он.
Ранее Лайф писал, что в США посоветовали Белому дому завязывать с "диснеевской сказкой" про победу Украины. Обозреватель Washington Times Майкл Маккена отметил, что ситуация на поле боя оставляет для США единственный путь — убеждать Киев в рациональности завершения конфликта путём переговоров.
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