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Регион
Опубликовано 7 марта 2023, 09:53

Песков заявил об отсутствии предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло

Пресс-секретарь президента Песков: Никаких предпосылок для перехода в какое-то мирное русло в ситуации на Украине нет

В Кремле не видят предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло. Об этом сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Никаких предпосылок для перехода в какое-то мирное русло в этой ситуации нет, и поэтому Россия добивается выполнения своих задач и достижения своих целей путём дальнейшего проведения специальной военной операции", отметил он.

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Ранее Лайф писал, что в США посоветовали Белому дому завязывать с "диснеевской сказкой" про победу Украины. Обозреватель Washington Times Майкл Маккена отметил, что ситуация на поле боя оставляет для США единственный путь — убеждать Киев в рациональности завершения конфликта путём переговоров.

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Getty Images / Sefa Karacan

Александр Юнашев
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