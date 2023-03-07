Песков заявил об отсутствии предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло

В Кремле не видят предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло. Об этом сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Никаких предпосылок для перехода в какое-то мирное русло в этой ситуации нет, и поэтому Россия добивается выполнения своих задач и достижения своих целей путём дальнейшего проведения специальной военной операции", — отметил он.