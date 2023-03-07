Песков заявил, что Москва внимательно относится к инициативам Китая по Украине

"Такая большая, гигантская, мощная и авторитетная страна, как Китай, не может не иметь своего голоса о тех проблемах, которые стоят высоко в мировой повестке дня. Мы с большим вниманием относимся ко всем соображениям, которые мы слышим из Пекина от наших коллег", — сказал он.