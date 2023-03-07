Песков заявил, что Москва внимательно относится к инициативам Китая по Украине
Россия внимательно относится к предложениям Китая по ситуации на Украине. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Такая большая, гигантская, мощная и авторитетная страна, как Китай, не может не иметь своего голоса о тех проблемах, которые стоят высоко в мировой повестке дня. Мы с большим вниманием относимся ко всем соображениям, которые мы слышим из Пекина от наших коллег", — сказал он.
Ранее посол РФ в Пекине Игорь Моргулов заявил, что инициатива Китая по политическому урегулированию ситуации на Украине созвучна подходу России. Напомним, 24 февраля Китай представил план по мирному урегулированию конфликта на Украине. В нём звучит призыв к Западу отказаться от менталитета холодной войны и односторонних санкций, а Киеву предлагается пойти на прямые переговоры с Москвой.
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