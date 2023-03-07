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Регион
Опубликовано 7 марта 2023, 10:07
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Шойгу озвучил число женщин, принимающих участие в СВО

Шойгу: В СВО участвуют более тысячи женщин, каждая третья имеет госнаграды

Более тысячи женщин принимают участие в специальной военной операции на Украине, а каждая третья из этого числа имеет государственные награды. Об этом в ходе селекторного совещания сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"На сегодняшний день 1100 женщин-военнослужащих принимают участие в специальной военной операции, каждая третья из них награждена государственными наградами", — отметил глава ведомства.

Всего же в рядах Вооружённых сил РФ насчитывается около 40 тысяч военнослужащих прекрасного пола, из которых почти пять тысяч являются офицерами.

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Ранее Сергей Шойгу заявил, что освобождение города Артёмовска в ДНР позволит ВС РФ продолжить наступление вглубь обороны украинских войск.

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ТАСС / Лев Федосеев

Артур Белкин
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