Минфин сообщил о введении спецмарки "Вино России" для напитков из отечественного винограда

Вина, приготовленные из отечественного винограда, будут отмечены специальной маркой с эмблемой "Вино России". Соответствующее постановление подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, сообщает в телеграм-канале пресс-служба Минфина.

"В России для российского вина вводятся федеральные специальные марки с эмблемой "Вино России". Они появятся на продукции, которая была сделана из винограда, выращенного в России, и соответствует всем стандартам качества виноделия", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, главными целями этой меры являются повышение качества российских вин и информирование потребителя о таких напитках. Спецмарки получат производители, которые не только состоят в ассоциации "Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России", но и подтвердили отечественное происхождение винограда.

Знак "Вино России" появится на трёх спецмарках с надписями "Вина", "Вина игристые" и "Вина ликёрные" и будет наклеиваться на бутылки независимо от их объёма. По данным Минфина, постановление реализует поправки, принятые в ряд законов в конце 2022 года. Соответствующие изменения были внесены по просьбе бизнеса, отметили в ведомстве.