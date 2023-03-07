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7 марта, 10:57

СК России объявил в международный розыск пятерых грузинских наёмников, воевавших за ВСУ

Следственный комитет России объявил в международный розыск пятерых грузинских наёмников. Как сообщила пресс-служба ведомства, они участвовали в боевых действиях на стороне Украины.

"В рамках расследования фактов участия в боевых действиях на стороне Украины иностранных наёмников следствием объявлены в международный розыск пять граждан Грузии, которым ранее заочно было предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", — говорится в сообщении.

Вместе с тем следователи получили доказательства участия в составе "Грузинского национального легиона" ещё троих граждан Грузии, им предъявлено обвинение. В настоящий момент СК России собирает данные, которые необходимы для привлечения к уголовной ответственности иностранных наёмников.

Ещё один британский наёмник убит на Украине

Ещё один британский наёмник убит на Украине

Ранее СК начал расследование обстоятельств поставки токсичных химикатов в Краматорск ДНР. По данным ведомства, отправка груза может говорить о попытке проведения провокации с использованием боевого психотропного отравляющего вещества.

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ТАСС / Артём Геодакян

Светлана Оперук
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