Праздничные пробки образовались на Рижском рынке в Москве в преддверии 8 Марта
В преддверии 8 Марта москвичи побежали скупать цветы для дорогих и любимых женщин, образовав огромные очереди на Рижском рынке в столице. Лайф публикует кадры с места событий.
Праздничные пробки в преддверии 8 Марта в Москве. Видео © LIFE
Столпотворение образовалось уже на входе: люди еле проходят вперёд, чтобы попасть внутрь. Их встречают огромное количество самых разных букетов и примерно такое же число покупателей. Добраться до вожделенных цветов порой совсем непросто, но москвичи не сдаются, пытаясь приобрести для любимых самый лучший презент.
Ранее в РЭО призвали отказаться от неперерабатываемой упаковки для цветов на 8 Марта. Гендиректор оператора Денис Буцаев подчеркнул, что с 20 февраля в Россию ежедневно поставляется от 390 до 730 тонн срезанных цветов — примерно 8,5 тысячи тонн.
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