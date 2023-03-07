Праздничные пробки образовались на Рижском рынке в Москве в преддверии 8 Марта

В преддверии 8 Марта москвичи побежали скупать цветы для дорогих и любимых женщин, образовав огромные очереди на Рижском рынке в столице. Лайф публикует кадры с места событий.

Праздничные пробки в преддверии 8 Марта в Москве. Видео © LIFE

Столпотворение образовалось уже на входе: люди еле проходят вперёд, чтобы попасть внутрь. Их встречают огромное количество самых разных букетов и примерно такое же число покупателей. Добраться до вожделенных цветов порой совсем непросто, но москвичи не сдаются, пытаясь приобрести для любимых самый лучший презент.