Более 150 тысяч россиян удалось защитить от мошенников в Telegram в январе

В январе 2023 года защитные решения "Лаборатории Касперского" сумели заблокировать 151 тысячу попыток перейти россиян перейти на фишинговые сайты, которые появляются в Telegram. Об этом газете "Петербургский дневник" рассказал руководитель направления "Лаборатории Касперского" по детской онлайн-безопасности Андрей Сиденко.

"Один из последних трендов — рассылка в "Телеграме" от якобы вашего знакомого, родственника или коллеги с просьбой проголосовать за племянницу, дочку, внучку, которая участвует в конкурсе рисунков. Человек переходит по ссылке, которую ему присылают в сообщении, проходит верификацию и таким образом передаёт свои данные (логин и пароль) от аккаунта "Телеграма" мошенникам", — отметил Сиденко.

По словам эксперта, таким образом мошенники получают доступ к переписке человека, его фотографиям, номерам телефонов из списка его контактов и аудиозаписям. Тем самым человека можно начать шантажировать попытками сделать полученную информацию достоянием общественности.