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7 марта, 11:49

Более 150 тысяч россиян удалось защитить от мошенников в Telegram в январе

В январе была заблокирована 151 тысяча попыток россиян перейти на фишинговые сайты

В январе 2023 года защитные решения "Лаборатории Касперского" сумели заблокировать 151 тысячу попыток перейти россиян перейти на фишинговые сайты, которые появляются в Telegram. Об этом газете "Петербургский дневник" рассказал руководитель направления "Лаборатории Касперского" по детской онлайн-безопасности Андрей Сиденко.

"Один из последних трендов — рассылка в "Телеграме" от якобы вашего знакомого, родственника или коллеги с просьбой проголосовать за племянницу, дочку, внучку, которая участвует в конкурсе рисунков. Человек переходит по ссылке, которую ему присылают в сообщении, проходит верификацию и таким образом передаёт свои данные (логин и пароль) от аккаунта "Телеграма" мошенникам", — отметил Сиденко.

По словам эксперта, таким образом мошенники получают доступ к переписке человека, его фотографиям, номерам телефонов из списка его контактов и аудиозаписям. Тем самым человека можно начать шантажировать попытками сделать полученную информацию достоянием общественности.

Маркировки иноагентов могут распространить на Telegram

Маркировки иноагентов могут распространить на Telegram

Ранее Лайф рассказывал, что переход по вредоносной ссылке является одним из популярных способов кражи аккаунтов в мессенджере Telegram, а в январе этого года подобная активность увеличилась в 37 раз.

Обложка ©

Shutterstock

Артур Белкин
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