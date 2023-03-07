Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
7 марта, 12:29

В Анапе женщина попыталась поджечь банк с криками "Слава ВСУ!"

В Анапе 60-летняя женщина ворвалась в отделение банка и попыталась его поджечь

<p>Задержанная поджигательница. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/48986" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Задержанная поджигательница. Обложка © Telegram / SHOT

В Анапе 60-летняя женщина попыталась поджечь отделение банка, внутри которого незаметно подготовила бутылки с зажигательной смесью. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

  • В Анапе женщина попыталась поджечь банк с криками "Слава ВСУ!". Фото © Telegram / SHOT
    В Анапе женщина попыталась поджечь банк с криками "Слава ВСУ!". Фото © Telegram / SHOT
  • В Анапе женщина попыталась поджечь банк с криками "Слава ВСУ!". Фото © Telegram / SHOT
    В Анапе женщина попыталась поджечь банк с криками "Слава ВСУ!". Фото © Telegram / SHOT

В Анапе женщина попыталась поджечь банк с криками "Слава ВСУ!". Фото © Telegram / SHOT

1 / 2

Сначала диверсантка спокойно вошла в отделение и проследовала в туалет, где подготовила бутылки с коктейлем Молотова и подожгла пропитанную бензином тряпку. После этого с криками "Слава ВСУ!" она облила офис неустановленным веществом и пыталась что-нибудь поджечь. Однако её тут же обезвредили работники банка. Свой поступок дебоширка объяснять не стала. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Российские силовики накрыли сеть нелегальных оружейников в 34 регионах

Российские силовики накрыли сеть нелегальных оружейников в 34 регионах

Ранее Лайф рассказывал, что в Мурманске неизвестный попытался поджечь военкомат в тот момент, когда охранявшие его полицейские устроили перерыв.

Артур Белкин
  • Новости
  • Происшествия
  • Краснодарский край

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров