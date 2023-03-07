В Анапе женщина попыталась поджечь банк с криками "Слава ВСУ!"

Сначала диверсантка спокойно вошла в отделение и проследовала в туалет, где подготовила бутылки с коктейлем Молотова и подожгла пропитанную бензином тряпку. После этого с криками "Слава ВСУ!" она облила офис неустановленным веществом и пыталась что-нибудь поджечь. Однако её тут же обезвредили работники банка. Свой поступок дебоширка объяснять не стала. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.