В Анапе женщина попыталась поджечь банк с криками "Слава ВСУ!"
В Анапе 60-летняя женщина ворвалась в отделение банка и попыталась его поджечь
Задержанная поджигательница. Обложка © Telegram / SHOT
В Анапе 60-летняя женщина попыталась поджечь отделение банка, внутри которого незаметно подготовила бутылки с зажигательной смесью. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Сначала диверсантка спокойно вошла в отделение и проследовала в туалет, где подготовила бутылки с коктейлем Молотова и подожгла пропитанную бензином тряпку. После этого с криками "Слава ВСУ!" она облила офис неустановленным веществом и пыталась что-нибудь поджечь. Однако её тут же обезвредили работники банка. Свой поступок дебоширка объяснять не стала. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее Лайф рассказывал, что в Мурманске неизвестный попытался поджечь военкомат в тот момент, когда охранявшие его полицейские устроили перерыв.