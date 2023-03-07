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7 марта, 12:03

Минобороны определило требования к добровольцам и порядок их оформления

В Министерстве обороны РФ определили порядок поступления россиян в добровольцы и требования к ним. Соответствующий приказ министра обороны опубликовали на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, определяется порядок поступления и пребывания в добровольческих формированиях. Также прописаны исключения и требования к желающим. Так, военным комиссариатам рекомендовано обращать внимание на граждан с военно-учётными специальностями.

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У кандидатов будут проверять здоровье и психологическую пригодность, мотивацию стать добровольцем. Заключившим контракт россиянам выдадут "удостоверение гражданина, пребывающего в добровольческом формировании".

Ранее Лайф сообщал о том, что россияне, вступившие в добровольческие формирования для участия в СВО, будут получать удостоверения ветеранов боевых действий.

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Агентство "Москва" / Софья Сандурская

Илья Суриков
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