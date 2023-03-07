Минобороны определило требования к добровольцам и порядок их оформления

В Министерстве обороны РФ определили порядок поступления россиян в добровольцы и требования к ним. Соответствующий приказ министра обороны опубликовали на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, определяется порядок поступления и пребывания в добровольческих формированиях. Также прописаны исключения и требования к желающим. Так, военным комиссариатам рекомендовано обращать внимание на граждан с военно-учётными специальностями.

У кандидатов будут проверять здоровье и психологическую пригодность, мотивацию стать добровольцем. Заключившим контракт россиянам выдадут "удостоверение гражданина, пребывающего в добровольческом формировании".