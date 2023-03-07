Российские военные уничтожили более 75 бойцов ВСУ на Донецком направлении

Российские военные за минувшие сутки уничтожили более 75 военнослужащих ВСУ на Донецком направлении в зоне проведения СВО. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено свыше 75 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, два пикапа, боевая машина РСЗО "Смерч" и гаубица Д-30", — отметил Конашенков.

Кроме того, российскими военными в районе населённого пункта Марково в ДНР была уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США, а неподалёку от Авдеевки был уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.