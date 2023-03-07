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7 марта, 12:20

Белорусские пограничники перехватили дрон и задержали его операторов на границе с Польшей

Белорусские пограничники задержали беспилотник и его операторов на границе с Польшей. Об этом сообщил Государственный погранкомитет республики в телеграм-канале.

Белорусские пограничники перехватили дрон на границе с Польшей. Видео © Telegram / Пограничный комитет Беларуси

"Инцидент произошёл на белорусско-польской границе в ночь с 6 на 7 марта. Чтобы остаться незамеченными, злоумышленники запускали аппарат на некотором удалении от границы. Однако пограничникам удалось задержать и летательный аппарат, и операторов полёта", — указано в сообщении.

Сейчас по данному факту проводится проверка по установлению всех обстоятельств произошедшего. В ведомстве напомнили, что это не первый инцидент с беспилотниками на границе. Так, 24 февраля в Гродненском районе польские силовики вытеснили беженцев в Белоруссию и заставили искать упавший на территории соседней страны дрон, который принадлежал Варшаве.

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Кадр из видео Telegram / Пограничный комитет Беларуси

Наталья Исакова
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