Белорусские пограничники перехватили дрон и задержали его операторов на границе с Польшей

Белорусские пограничники задержали беспилотник и его операторов на границе с Польшей. Об этом сообщил Государственный погранкомитет республики в телеграм-канале.

Белорусские пограничники перехватили дрон на границе с Польшей. Видео © Telegram / Пограничный комитет Беларуси

"Инцидент произошёл на белорусско-польской границе в ночь с 6 на 7 марта. Чтобы остаться незамеченными, злоумышленники запускали аппарат на некотором удалении от границы. Однако пограничникам удалось задержать и летательный аппарат, и операторов полёта", — указано в сообщении.

Сейчас по данному факту проводится проверка по установлению всех обстоятельств произошедшего. В ведомстве напомнили, что это не первый инцидент с беспилотниками на границе. Так, 24 февраля в Гродненском районе польские силовики вытеснили беженцев в Белоруссию и заставили искать упавший на территории соседней страны дрон, который принадлежал Варшаве.