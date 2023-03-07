Кардиолог рассказала, какой вес опасен для сердца и сосудов

Риск сердечно-сосудистых заболеваний и метаболических нарушений определяется как высокий, если индекс массы тела больше двадцати пяти. Этот показатель можно вычислить, если поделить вес в килограммах на рост в метрах, умноженный на два, напомнила кардиолог и диетолог Светлана Павличенко.

В беседе с "Газетой.ru" медик отметила, что нормальный ИМТ составляет от 18,5 до 24,9. Люди в этой группе реже всего страдают хроническими заболеваниями. Человек с ИМТ более 30 уже страдает ожирением, если же ИМТ 40 и более, то это опасное ожирение третьей степени (морбидное ожирение). При этом кардиолог пояснила, что ИМТ — это ориентировочные сведения, многое также зависит от количества жировой ткани и её распределения.

"Наиболее серьёзно повышает риск хронических заболеваний абдоминальное ожирение, или отложение жира в области живота. Для его оценки измеряют окружность талии (ОТ). ОТ более 102 сантиметров у мужчин и более 88 у женщин — признак абдоминального ожирения и маркёр повышенного сердечно-сосудистого риска", — предупредила Павличенко.

При этом жировые отложения в брюшной области связаны с высоким риском развития гипертонии и инсулинорезистентности. Чаще всего, по словам врача, причина этих явлений — неправильное питание, прежде всего избыток сахара в рационе и недостаточное количество пищевых волокон. В связи с этим Павличенко рекомендовала стараться поддерживать вес в здоровых границах, ориентируясь на ИМТ, а также не забывать о регулярной диспансеризации, особенно после 40 лет.