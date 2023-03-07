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7 марта, 13:06

Главный тренер "Торино" попросил выкупить Миранчука у "Аталанты"

"Спорт-Экспресс": Главный тренер "Торино" Юрич просит руководство выкупить Миранчука у "Аталанты"

<p>Алексей Миранчук. Обложка © ТАСС / Zuma / Fabio Ferrari</p>

Алексей Миранчук. Обложка © ТАСС / Zuma / Fabio Ferrari

Главный тренер "Торино" Иван Юрич настоятельно просит руководство клуба выкупить у "Аталанты" права на российского полузащитника Алексея Миранчука. Специалист считает хавбека твёрдым игроком стартового состава. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

По данным издания, на мнение 47-летнего хорватского специалиста не повлияла даже игра против "Болоньи" (1:0), по итогам которой три ведущих итальянских СМИ — La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport и Tuttosport — поставили Миранчуку оценку 6,0. Это худший результат среди игроков туринского клуба.

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Миранчук и Головин вызваны в сборную России впервые с ноября 2021 года

При этом сам Юрич не спешит продлевать контракт. После матча с "Болоньей" он в очередной раз публично высказался по поводу усиления команды. В СМИ фигурируют фамилии трёх потенциальных сменщиков хорвата — Паоло Дзанетти из "Эмполи", Винченцо Итальяно из "Фиорентины" и Алессио Дионизи из "Сассуоло". Наиболее вероятный вариант — 40-летний Дзанетти, игравший за "Торино" с 2007 по 2011 год.

Ранее Лайф сообщал, что защитник "Локомотива" Наир Тикнизян, выступавший за молодёжную сборную России, будет играть за Армению. 23-летний уроженец Санкт-Петербурга отметил, что это его личный выбор.

Никита Никонов
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