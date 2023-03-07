Россиянам объяснили, о каких болезнях сигнализирует чёрный, синий или малиновый язык

По цвету языка можно определить гастрит, воспаление желудка и даже онкологию. Об этом рассказал эндокринолог Илья Магеря. Он указал, что здоровый язык должен быть розовым. А вот желтизна говорит о том, что человек является курильщиком или у него есть нарушения желчеоттока.

"Язык с белым налётом — нарушение микрофлоры во рту, в кишечнике, высокий сахар, инсулинорезистентность. Серый налёт — гастрит и другие патологии желудка и кишечника. Налёт в средней части языка — воспаление желудка и тонкой кишки", — написал доктор в телеграм-канале.

Он добавил, что шоколадный цвет языка указывает на недостаточность железа и работы лёгких, а малиновый — на дефицит витаминов группы В, В12. Чёрный цвет языка может говорить об онкологии ЖКТ.

Язык коричневого цвета может быть показателем хронических болезней желудочно-кишечного тракта или же одновременного поражения желчного пузыря и желудка. Синеватый язык бывает из-за нарушения работы сердца, а белый — признак анемии.