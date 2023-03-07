Движение дочерей офицеров "Катюша" призвало россиян сдать кровь для пострадавших военных

Движение дочерей офицеров "Катюша" призвало россиян сдавать донорскую кровь для участников спецоперации на Украине, которые пострадали на поле боя. Об этом говорится в видео, опубликованном в телеграм-канале организации.

Россиян призвали сдать донорскую кровь для участников СВО. Видео © Telegram / "Катюша"

"8 Марта принято ждать подарков. В этом году лучший подарок для девушки — это спасённая жизнь бойца. В преддверии праздника участницы движения "Катюша" сдали кровь для раненых участников СВО", — говорится в посте.

Сдать донорскую кровь для участников спецоперации можно в Ростове-на-Дону и Донецке. Это может спасти жизни тех, кто защищает нашу Родину. Кроме того, участницы движения в видео прочитали стихотворение "Письмо девушки-донора".