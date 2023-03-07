Петербургские гаишники довели до слёз девушку, сломали ей стекло в машине и возбудили уголовное дело

В Санкт-Петербурге сотрудники ДПС сломали стекло в автомобиле KIA Mohave, за рулём которого сидела девушка. Поводом для этого стал тот факт, что у неё при себе не оказалось бумажного свидетельства о регистрации автомобиля. Об этом сообщает SHOT.

Сотрудники ДПС сломали стекло в машине девушки, которая забыла СТС в другой куртке. Видео © Telegram / SHOT

По словам автолюбительницы, полицейские не стали смотреть имевшийся у неё QR-код с "Госуслуг" и жёстко задержали её. Более того, девушку обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти, ей грозит уголовное дело. Однако, по словам водительницы, она никак не сопротивлялась полицейским и лишь ждала, когда документ подвезёт её сын.

"Сотрудник сам сжимал кулак и кричал, что я ему руку раздавлю. В итоге за ноги вытянули из авто и лицом в капот, собака-инвалид вывалилась из машины", — рассказала героиня истории.

На опубликованных кадрах можно услышать, как девушка в слезах умоляет полицейских не ломать ей стекло автомобиля, ведь совсем скоро необходимый документ будет на месте. Оказалось, что нужное свидетельство в этот момент было в кармане другой куртки. В полиции Северной столицы же заявили, что автоледи является преступницей, которая закрыла стекло перед лицом сотрудников ДПС и не выполнила их законные требования.