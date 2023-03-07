Шойгу: 443 женщины – участницы специальной военной операции награждены госнаградами
Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что 443 женщины – участницы специальной военной операции были награждены госнаградами. Видео выступления главы Минобороны опубликовал телеканал "Звезда".
Сергей Шойгу назвал количество награждённых женщин – участниц СВО. Видео © t.me / zvezdanews
"Более тысячи наших замечательных женщин-военнослужащих сегодня участвуют в специальной военной операции, 443 из них награждены государственными наградами. И награждены заслуженно, многие ранены. Такова жизнь, такова судьба, такова работа по служению и защите нашей Родины", — отметил Шойгу в ходе торжественного мероприятия в Центральном академическом театре Российской армии (ЦАТРА).
Также министр поблагодарил врачей и медсестёр, которые под пулями вытаскивают раненых с поля боя, чтобы потом кропотливо и бережно выхаживать их. Шойгу подчеркнул, что эти женщины выполняют тяжёлую и важную для РФ работу. Кроме того, глава Минобороны выразил благодарность матерям России за то, что они вырастили защищающих страну сыновей.
Ранее Шойгу заявил, что поддержка киевского режима странами НАТО не приводит к успехам ВСУ на поле боя. Также он отметил, что наращивание поставок военной техники на Украину и расширение программы обучения личного состава укладывается в рамки американской стратегии "сломить Россию силой оружия".
ТАСС / Вадим Савицкий