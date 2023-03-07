Шойгу: 443 женщины – участницы специальной военной операции награждены госнаградами

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что 443 женщины – участницы специальной военной операции были награждены госнаградами. Видео выступления главы Минобороны опубликовал телеканал "Звезда".

Сергей Шойгу назвал количество награждённых женщин – участниц СВО. Видео © t.me / zvezdanews

"Более тысячи наших замечательных женщин-военнослужащих сегодня участвуют в специальной военной операции, 443 из них награждены государственными наградами. И награждены заслуженно, многие ранены. Такова жизнь, такова судьба, такова работа по служению и защите нашей Родины", — отметил Шойгу в ходе торжественного мероприятия в Центральном академическом театре Российской армии (ЦАТРА).

Также министр поблагодарил врачей и медсестёр, которые под пулями вытаскивают раненых с поля боя, чтобы потом кропотливо и бережно выхаживать их. Шойгу подчеркнул, что эти женщины выполняют тяжёлую и важную для РФ работу. Кроме того, глава Минобороны выразил благодарность матерям России за то, что они вырастили защищающих страну сыновей.