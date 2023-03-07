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7 марта, 15:09

В Ижевске спасли застрявшего в сугробе 10-летнего мальчика

Спасатели вызволили десятилетнего мальчика из сугроба, где ребёнок пробыл "очень долгое" время. Об этом сообщила в телеграм-канале пресс-служба МЧС Удмуртии.

  • Нора в сугробе, где застрял ребёнок в Ижевске. Фото © Telegram / МЧС Удмуртии
    Нора в сугробе, где застрял ребёнок в Ижевске. Фото © Telegram / МЧС Удмуртии
  • Нора в сугробе, где застрял ребёнок в Ижевске. Фото © Telegram / МЧС Удмуртии
    Нора в сугробе, где застрял ребёнок в Ижевске. Фото © Telegram / МЧС Удмуртии

Нора в сугробе, где застрял ребёнок в Ижевске. Фото © Telegram / МЧС Удмуртии

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Инцидент случился вечером 6 марта на улице Петрова. Сообщение о застрявшем в сугробе мальчике в МЧС поступило в 18:33 (17:33 мск). Прибывшие на место пожарные-спасатели увидели, что из-под большого слоя снега торчат только ножки ребёнка.

"Мальчика вытащили и передали врачам скорой помощи, он госпитализирован с общим переохлаждением. Совместно с прибывшим Спасательным отрядом опасный лаз сломали", — говорится в сообщении.

Позднее выяснилось, что ребёнок по пути домой заметил нору в большом сугробе, которую, вероятно, вырыли другие дети. Из интереса он решил проверить глубину ямы. Так, он влез в нору головой вперёд, но освободиться уже не мог. Мальчик рассказал, что "пробыл очень долго" там. Крики о помощи и плач ребёнка услышала прохожая, которая и вызвала спасателей.

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Telegram / МЧС Удмуртии

Светлана Оперук
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