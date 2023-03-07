Американские учёные заявили, что восприятие времени связано с частотой сердцебиения

Восприятие времени зависит от частоты сердцебиения. Об этом заявили учёные из Корнеллского университета в США. Результаты их работы размещены в журнале Psychophysiology.

"Наше исследование показывает, что восприятие времени от момента к моменту синхронизируется и изменяется с продолжительностью сердцебиения. Сердце является одним из важных "хронометристов" мозга и играет фундаментальную роль в нашем ощущении течения времени", — говорится в статье.

В эксперименте всего участвовало 45 человек. Они прошли электрокардиограмму (ЭКГ), которая фиксировала интервалы между ударами сердца. Участники также следили за звуковым сигналом продолжительностью 80–180 миллисекунд и должны были рассказать, как воспринимают его. Выяснилось, что, когда интервал сердцебиения, предшествующий шуму, был короче, звук воспринимался как более длинный.