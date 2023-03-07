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7 марта, 15:50

Длина заторов в Москве вечером 7 марта превысила 250 километров

Дептранс: Длина заторов в Москве в предпраздничный вечер достигла 259 километров

Длина заторов в Москве в предпраздничный вечер 7 марта увеличилась до 259 километров. Об этом информирует Дептранс в своём телеграмм-канале. Среди причин загруженности на дорогах в ведомстве назвали рост количества поездок, ранний час пик из-за сокращённого рабочего дня и низкая скорость потока из-за гололедицы. Свою лепту внесли ремонтные работы на некоторых участках столичных дорог и мелкие ДТП.

"Сложнее всего в центре, на ТТК от Лефортовского тоннеля до Хорошевской эстакады, на Садовом кольце в районе улицы Крымский Вал, на МКАД в районе Бесединского шоссе", — отметили в Дептрансе.

Власти Москвы рекомендуют автомобилистам по возможности отложить поездки на личном транспорте. Подождать придётся немного: после 20:00 на дорогах станет посвободнее.

"Или воспользуйтесь городским транспортом — он работает штатно", — рекомендуют москвичам и гостям столицы.

Праздничные пробки образовались на Рижском рынке в Москве в преддверии 8 Марта

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Ранее учёные заявили, что два часа в автомобильной пробке негативно отражаются на работе мозга. Всему виной — вдыхание выхлопов дизельного топлива. Это воздействует на сеть пассивного режима работы мозга (DMN), которая отвечает за мечтание, рассуждения и рефлексию.

Обложка ©

ТАСС / Валерий Шарифулин

Марина Калегина
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