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7 марта, 16:33

Российский блогер проехал 4000 км и добрался до Арктики на 42-летнем "москвиче"

Самарский блогер Жирухин доехал из Твери до Арктики на "москвиче" 1981 года выпуска

<p>Блогер Алексей Жирухин и его команда в Салехарде. Обложка ©<a href="https://fedpress.ru/article/3211923" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> РИА "Федералпресс"</a> / Алексей Жирухин</p>

Блогер Алексей Жирухин и его команда в Салехарде. Обложка © РИА "Федералпресс" / Алексей Жирухин

Самарский блогер Алексей Жирухин вместе с командой доехал из Твери до полярного круга на "москвиче" 1981 года, преодолев более четырёх тысяч километров. Об этом пишет РИА "Федералпресс".

План маршрута выглядел следующим образом: Тверь – Ярославль – Кострома – Киров – Пермь – Югорск – Берёзово – Игрим – Салехард – Новый Уренгой. Всего около 4000 километров, из которых около 1000 — зимники. Сложность заключалась в том, что автомобиль только что пережил капремонт. По словам путешественников, с самого начала у машины отказывали и отваливались разные детали, то печка, то бензонасос, то форточка. Иногда помогала простая сборка-разборка. Но в случае с карбюратором пришлось ждать до Перми.

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Самым настоящим испытанием для "москвича" стали зимники. Чтобы не попасть впросак, блогеры взяли с собой лопаты и уже приготовили их на случай, если автомобиль застрянет. Однако они не понадобились.

"Когда едешь на "москвиче", может случиться всё что угодно. Поэтому у нас в дороге было много весёлых поломок, которые мы решали. Никогда не знаешь, что у машины отваливается, куда сможешь доехать, сколько сегодня проехать и вообще получится ли доехать. Решало только чувство юмора", вспоминает Алексей.

А ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о выпуске новых "Москвичей" — электромобиля "Москвич-3е" и кроссовера "Москвич-3". Приобрести их можно уже с 3 марта.

Никита Никонов
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