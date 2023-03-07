Врач рассказала, что делать при диарее после антибиотиков

При приёме антибиотиков возможны различные побочные эффекты, на которые зачастую мы просто закрываем глаза. Так происходит и при диарее. Как отметила врач-гастроэнтеролог Мария Лопатина, часто люди во время лечения сталкиваются с жидким стулом, но если число походов в туалет превышает три в день, то однозначно нужно обратиться к врачу.

"Симптомы антибиотик-ассоциированной диареи разнообразны: возникновение острых и схваткообразных болей в животе, повышение температуры, в тяжёлых случаях возможно снижение артериального давления и появление частого (15–30 раз в сутки) водянистого стула желтоватого цвета", — написала Лопатина в телеграм-канале.

Она также рассказала о факторах, которые увеличивают вероятность возникновения диареи. Среди них возраст старше 65 лет, нахождение в стационаре на лечении, наличие воспалительных заболеваний кишечника, операции на органах желудочно-кишечного тракта в анамнезе пациента и сниженный иммунитет.

"По иронии диарея, которая возникает при приёме антибиотиков, лечится тоже антибиотиками. Дозировки и кратность приёма назначает врач, в зависимости от анамнеза пациента и тяжести заболевания", — подчеркнула гастроэнтеролог.

Говоря о профилактики диареи, она подчеркнула, что важно не принимать антибиотиков без назначения врача. Кроме того, по возможности следует уменьшать длительность госпитализации, если человек относится к группе риска. Эксперт заключила, что своевременное обращение к специалисту поможет избежать осложнений и перенести заболевание в лёгкой форме.