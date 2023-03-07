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7 марта, 18:12

Девушки из "Катюши" передают поздравления от бойцов СВО их мамам, жёнам и возлюбленным

Участницы движения дочерей офицеров "Катюша" начали передавать поздравления с 8 Марта и цветы от участников СВО их мамам, супругам, сёстрам и возлюбленным. Об этом говорится в видео, опубликованном в телеграм-канале организации.

Девушки из "Катюши" передают поздравления от бойцов СВО их мамам, жёнам и возлюбленным. Видео © Тelegram / "Катюша"

Военнослужащие по очевидным причинам не смогут поздравить любимых с Международным женским днём не только лично, но и по телефону. Поэтому девушки из движения "Катюши" заранее собрали у бойцов видеооткрытки, которые они уже лично отправят в Москву, Уфу, Нижний Тагил и другие города нашей страны.

"Каждое поздравление и каждый букет мы доставили лично в руки тем, кто каждый день ждёт весточки от своих мужчин. Верим, что такой живой привет от любимого сделает праздник светлее", — отметила участница движения Ольга Каледина из Санкт-Петербурга.

Лайф узнал содержание поздравительных открыток от Путина в честь 8 Марта

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Ранее Лайф рассказывал об исследовании, согласно которому каждая вторая российская мама (56%) отказывается от подарков на 8 Марта. Аналогичное поведение свойственно и четверти бабушек (26%).

Обложка ©

Тelegram / "Катюша"

Наталья Исакова
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