Шольц рассказал о частых и очень долгих телефонных разговорах с Путиным
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в течение прошлого года во время российской СВО на Украине, он очень много раз созванивался с президентом России Владимиром Путиным.
"Я с ним с тех пор (с Путиным после последней личной встречи в Москве в 2022 году. — Прим. Лайфа) провёл очень много телефонных разговоров, которые длились очень долго", — сказал Шольц в ходе разговора с согражданами в городе Котбус.
Конкретную тематику общения немецкий канцлер при этом называть не стал, но подчеркнул, что продолжит созваниваться с Путиным и дальше.
Отметим, что Шольц ранее уже высказывался в подобном ключе. Так, канцлер ФРГ называл важными телефонные переговоры с Путиным. Он также рассказывал о темах прошлых переговоров с российским лидером.
ТАСС / Климентьев Михаил, © Shutterstock