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7 марта, 18:31

Шольц рассказал о частых и очень долгих телефонных разговорах с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в течение прошлого года во время российской СВО на Украине, он очень много раз созванивался с президентом России Владимиром Путиным.

"Я с ним с тех пор (с Путиным после последней личной встречи в Москве в 2022 году. — Прим. Лайфа) провёл очень много телефонных разговоров, которые длились очень долго", — сказал Шольц в ходе разговора с согражданами в городе Котбус.

Конкретную тематику общения немецкий канцлер при этом называть не стал, но подчеркнул, что продолжит созваниваться с Путиным и дальше.

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Отметим, что Шольц ранее уже высказывался в подобном ключе. Так, канцлер ФРГ называл важными телефонные переговоры с Путиным. Он также рассказывал о темах прошлых переговоров с российским лидером.

Обложка ©

ТАСС / Климентьев Михаил, © Shutterstock

Наталья Исакова
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