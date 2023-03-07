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7 марта, 18:58

Полянский: Статья NYT говорит о необходимости расследования ООН по "Северным потокам"

Статья New York Times о "Северных потоках" ещё раз говорит о том, что по этому вопросу необходимо проводить независимое расследование. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

"Это подтверждает нашу правоту в требовании принятия резолюции СБ ООН о запуске международного расследования по диверсиям на "Северных потоках" под эгидой генерального секретаря ООН", — написал он в Twitter.

Решение о соответствующей резолюции будет принято по результатам голосования, которое пройдёт в течение марта, уточнил Полянский.

"Состоялось три раунда консультаций экспертов по проекту резолюции, голосование определённо состоится к концу марта", — добавил он.

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Как ранее писал Лайф, газета New York Times со ссылкой на источники в администрации США сообщила о том, что диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" могла устроить проукраинская группировка. По данным газеты, взрывчатку могли заложить опытные ныряльщики, которые в прошлом прошли обучение в правительственных структурах.

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Telegram-канал / Дмитрий Полянский

Арина Родионова
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