Полянский: Статья NYT говорит о необходимости расследования ООН по "Северным потокам"

Статья New York Times о "Северных потоках" ещё раз говорит о том, что по этому вопросу необходимо проводить независимое расследование. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

"Это подтверждает нашу правоту в требовании принятия резолюции СБ ООН о запуске международного расследования по диверсиям на "Северных потоках" под эгидой генерального секретаря ООН", — написал он в Twitter.

Решение о соответствующей резолюции будет принято по результатам голосования, которое пройдёт в течение марта, уточнил Полянский.

"Состоялось три раунда консультаций экспертов по проекту резолюции, голосование определённо состоится к концу марта", — добавил он.