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7 марта, 20:23

МИД Франции призвал помочь Украине начать контрнаступление

Глава МИД Франции Колонна призвала Запад помочь Киеву с контрнаступлением

В МИД Франции призвали западных партнёров помочь Украине перейти в контрнаступление. Катрин Колонна считает, что Киев нужно поддержать "массовой и быстрой" военной помощью, и так, чтобы Вооружённые силы не только выстояли, но и начали атаковать.

"Наша военная поддержка Украины должна быть массовой и быстрой, чтобы помочь Украине не только выстоять, но и быть в состоянии, когда она захочет и сможет, вести контрнаступление и изменить положение сил на поле боя", — заявила Колонна на заседании Комиссии по международным делам Нацсобрания Франции.

Глава МИД Франции сказала также, что сейчас Киев остро нуждается в новых боеприпасах и системах противовоздушной обороны.

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Ранее Лайф писал, что французская армия испытывает дефицит боеприпасов из-за помощи Киеву. Не исключено, что истощение боевого сегмента страны может стать ещё одной причиной разногласий между политиками в вопросе поддержки Украины.

Обложка ©

Flickr / ВСУ

Арина Родионова
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