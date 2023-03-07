МИД Франции призвал помочь Украине начать контрнаступление
Глава МИД Франции Колонна призвала Запад помочь Киеву с контрнаступлением
В МИД Франции призвали западных партнёров помочь Украине перейти в контрнаступление. Катрин Колонна считает, что Киев нужно поддержать "массовой и быстрой" военной помощью, и так, чтобы Вооружённые силы не только выстояли, но и начали атаковать.
"Наша военная поддержка Украины должна быть массовой и быстрой, чтобы помочь Украине не только выстоять, но и быть в состоянии, когда она захочет и сможет, вести контрнаступление и изменить положение сил на поле боя", — заявила Колонна на заседании Комиссии по международным делам Нацсобрания Франции.
Глава МИД Франции сказала также, что сейчас Киев остро нуждается в новых боеприпасах и системах противовоздушной обороны.
Ранее Лайф писал, что французская армия испытывает дефицит боеприпасов из-за помощи Киеву. Не исключено, что истощение боевого сегмента страны может стать ещё одной причиной разногласий между политиками в вопросе поддержки Украины.
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