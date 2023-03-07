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Регион
Опубликовано 7 марта 2023, 20:30
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Шольц выступил за продолжение диалога с Путиным по Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал и впредь вести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил во время встречи с согражданами в Котбусе.

"Я говорю с российским президентом — один из немногих... И я это продолжу делать, хотя у нас и есть разногласия", — сказал Шольц.

Он также вновь заявил, что Германия была бы против мира, если бы он был навязан Украине.

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Отметим, что Шольц ранее уже высказывался в подобном ключе. Так, канцлер ФРГ называл важными телефонные переговоры с Путиным. Он также рассказывал о темах прошлых переговоров с российским лидером.

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ТАСС / FILIP SINGER

Анатолий Симоненко
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