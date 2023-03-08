"Снять крестик": Патриарх Кирилл обратился к собирающим лайки священникам

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл осудил священников, которые используют социальные сети как способ самоутвердиться и собрать "лайки", не связывая свою медийную деятельность с проповедью о Христе. Патриарх посоветовал таким блогерам покинуть либо виртуальное пространство, либо церковь.

"Для священника Интернет — это не место, где он расписывается в своих интеллектуальных способностях, не место, где он производит впечатление, не место, где он собирает лайки. Лучше вам оттуда уйти. Или снять с себя крестик и сказать: я в отставку ухожу, я себя полностью посвящаю этой стихии. Это, конечно, грех для того, кто так поступает, но, с другой стороны, это, по крайней мере, честно", — заявил патриарх Кирилл, встретившись со священниками-блогерами в своей резиденции в Даниловом монастыре.

По словам патриарха, священники должны воспринимать собственную деятельность в Интернете сугубо как пастырское служение, чтобы "содействовать спасению" слушателей. Он подчеркнул, что иногда образ священнослужителя в Интернете сильно разнится с идеалом, который сложился в культурной традиции россиян. А это, подчеркнул, патриарх, главным образом наносит урон личности самого священника.