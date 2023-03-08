Совбез Белоруссии одобрил проект новой военной доктрины

Совет безопасности Белоруссии одобрил проект новой Концепции национальной безопасности страны. Об этом говорится в постановлении, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

"Одобрить проект новой Концепции национальной безопасности Республики Беларусь, отражающей трансформацию всего спектра современных угроз и определяющей единые подходы к формированию и реализации государственной политики в данной сфере", — сказано в документе.

Постановление предполагает, что госсекретариат Совбеза вместе с администрацией президента Белоруссии и с привлечением учёных и экспертов максимально широко распространит эту информацию в общественном пространстве. Концепцию нужно подготовить к вынесению на утверждение Всебелорусского народного собрания, что тоже предписано документом.

Разговоры о том, что Концепция национальной безопасности страны нуждается в обновлении минимум на 70%, начались ещё в феврале этого года. В том числе должна быть учтена новая сфера — биологическая безопасность.

Государственный секретарь Совбеза Александр Вольфович пояснял, что нововведения, в частности, касаются корректировки понятия источника угрозы нацбезопасности. Кроме того, в перечень стратегических национальных интересов впервые включены новые положения о необходимости всемерной защиты народа Белоруссии как уникальной исторической общности.