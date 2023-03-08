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7 марта, 22:29

Байден и Макрон обсудили "навязывание России издержек" и поддержку Украины

Президент США Джо Байден провёл телефонный разговор со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Они обсудили оказание помощи Украине, а также "навязывание издержек" России за специальную военную операцию. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

Там рассказали, что речь о поддержке Киева и "обязательстве продолжать оказывать Украине помощь в сфере безопасности и навязывание России издержек" за проведение спецаиальной военной операции. Речь в ходе телефонного разговора двух президентов также шла о ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе.

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Как сообщал Лайф, ранее в Белом доме заявили, что если США перестанут оказывать Киеву финансовую и военную помощь, то начнёт проливаться кровь уже американцев, а не украинцев.

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Flickr / whitehouse

Андрей Григорьев
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