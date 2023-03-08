Байден и Макрон обсудили "навязывание России издержек" и поддержку Украины
Президент США Джо Байден провёл телефонный разговор со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Они обсудили оказание помощи Украине, а также "навязывание издержек" России за специальную военную операцию. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.
Там рассказали, что речь о поддержке Киева и "обязательстве продолжать оказывать Украине помощь в сфере безопасности и навязывание России издержек" за проведение спецаиальной военной операции. Речь в ходе телефонного разговора двух президентов также шла о ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе.
Как сообщал Лайф, ранее в Белом доме заявили, что если США перестанут оказывать Киеву финансовую и военную помощь, то начнёт проливаться кровь уже американцев, а не украинцев.
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