Байден и Макрон обсудили "навязывание России издержек" и поддержку Украины

Президент США Джо Байден провёл телефонный разговор со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Они обсудили оказание помощи Украине, а также "навязывание издержек" России за специальную военную операцию. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

Там рассказали, что речь о поддержке Киева и "обязательстве продолжать оказывать Украине помощь в сфере безопасности и навязывание России издержек" за проведение спецаиальной военной операции. Речь в ходе телефонного разговора двух президентов также шла о ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе.