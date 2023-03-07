В Белом доме рассказали, чего боятся в случае отказа от поддержки Украины
Белый дом: Прекращение поддержки Украины может привести к гибели американцев
Если США перестанут оказывать Киеву финансовую и военную помощь, то начнёт проливаться кровь уже американцев, а не украинцев. С таким заявлением выступил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
"Сколько ещё материальных и человеческих жертв, в том числе среди американцев, это повлечёт? Президент Джо Байден уверен, что это будет стоить нам в разы дороже того, во сколько обходится сейчас поддержка Украины на поле боя", — сказал представитель Белого дома журналистам.
Вместе с тем Кирби назвал конфликт "войной за само право на существование" Украины. По его мнению, если какая-то страна и считает так, это США.
Как сообщал Лайф, ранее американские власти выделили Киеву новый, 33-й по счёту, пакет военной помощи на сумму 400 миллионов долларов. Госсекретарь США Энтони Блинкен пояснил, что туда входят, в частности, боеприпасы для РСЗО HIMARS и гаубиц, боекомплекты для БМП Bradley и понтонные переправы.
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