В Белом доме рассказали, чего боятся в случае отказа от поддержки Украины

Если США перестанут оказывать Киеву финансовую и военную помощь, то начнёт проливаться кровь уже американцев, а не украинцев. С таким заявлением выступил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Сколько ещё материальных и человеческих жертв, в том числе среди американцев, это повлечёт? Президент Джо Байден уверен, что это будет стоить нам в разы дороже того, во сколько обходится сейчас поддержка Украины на поле боя", — сказал представитель Белого дома журналистам.

Вместе с тем Кирби назвал конфликт "войной за само право на существование" Украины. По его мнению, если какая-то страна и считает так, это США.