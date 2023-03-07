Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
7 марта, 19:10

В Белом доме рассказали, чего боятся в случае отказа от поддержки Украины

Белый дом: Прекращение поддержки Украины может привести к гибели американцев

Если США перестанут оказывать Киеву финансовую и военную помощь, то начнёт проливаться кровь уже американцев, а не украинцев. С таким заявлением выступил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Сколько ещё материальных и человеческих жертв, в том числе среди американцев, это повлечёт? Президент Джо Байден уверен, что это будет стоить нам в разы дороже того, во сколько обходится сейчас поддержка Украины на поле боя", — сказал представитель Белого дома журналистам.

Вместе с тем Кирби назвал конфликт "войной за само право на существование" Украины. По его мнению, если какая-то страна и считает так, это США.

Украина просит США передать ей запрещённые во многих странах кассетные бомбы

Украина просит США передать ей запрещённые во многих странах кассетные бомбы

Как сообщал Лайф, ранее американские власти выделили Киеву новый, 33-й по счёту, пакет военной помощи на сумму 400 миллионов долларов. Госсекретарь США Энтони Блинкен пояснил, что туда входят, в частности, боеприпасы для РСЗО HIMARS и гаубиц, боекомплекты для БМП Bradley и понтонные переправы.


Обложка ©

Flickr / soldiersmediacenter

Наталья Исакова
  • Новости
  • США
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров