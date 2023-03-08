В Германии признали, что страна в "огромном стрессе" без российского газа

Германия испытывает огромный стресс из-за решения отказаться от импорта газа из России. Заменить этот ресурс для страны оказалось очень сложно. Об этом сказал помощник канцлера ФРГ по экономическим вопросам Йорг Кукис.

"Это было огромным стрессом. Более половины объёмов приходилось на Германию, поэтому очевидно, что заменить это было очень сложно", — заявил Кукис РИА "Новости" в Хьюстоне на международной энергетической конференции CERAWeek.