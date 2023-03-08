Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
8 марта, 02:09

Шольц поделился прогнозом по поводу конфликта на Украине

Шольц высказал опасение, что конфликт на Украине продолжится ещё долго

Конфликт на Украине может продлиться ещё долго, заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи с согражданами в Котбусе. По мнению политика, это повод наращивать производство оружия и боеприпасов.

"Нам приходится опасаться того, что это продлится ещё долгое время, хотя мы, конечно, каждый день желаем, чтобы это было иначе", — отметил Шольц.

Он высказал мнение, что в связи с этим Германии необходимо ставить на постоянную основу производство оружия и снарядов.

В Германии резко ответили на требование Киева дать ему запрещённое оружие

В Германии резко ответили на требование Киева дать ему запрещённое оружие

А ранее Шольц пообещал и далее вести диалог с Путиным по Украине. Нужно отметить, что канцлер периодически заявляет об этом.

Обложка ©

ТАСС / FILIP SINGER

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Олаф Шольц
  • Украина
  • Германия
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров