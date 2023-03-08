Шольц поделился прогнозом по поводу конфликта на Украине

Конфликт на Украине может продлиться ещё долго, заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи с согражданами в Котбусе. По мнению политика, это повод наращивать производство оружия и боеприпасов.

"Нам приходится опасаться того, что это продлится ещё долгое время, хотя мы, конечно, каждый день желаем, чтобы это было иначе", — отметил Шольц.

Он высказал мнение, что в связи с этим Германии необходимо ставить на постоянную основу производство оружия и снарядов.