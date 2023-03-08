Шольц поделился прогнозом по поводу конфликта на Украине
Шольц высказал опасение, что конфликт на Украине продолжится ещё долго
Конфликт на Украине может продлиться ещё долго, заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи с согражданами в Котбусе. По мнению политика, это повод наращивать производство оружия и боеприпасов.
"Нам приходится опасаться того, что это продлится ещё долгое время, хотя мы, конечно, каждый день желаем, чтобы это было иначе", — отметил Шольц.
Он высказал мнение, что в связи с этим Германии необходимо ставить на постоянную основу производство оружия и снарядов.
А ранее Шольц пообещал и далее вести диалог с Путиным по Украине. Нужно отметить, что канцлер периодически заявляет об этом.
ТАСС / FILIP SINGER