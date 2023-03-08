"Главное, с душой": Глава российского региона подарил жене на 8 Марта свою поделку
Глава Якутии Айсен Николаев подарил жене и дочери сделанные своими руками сосуды
Глава Якутии Айсен Николаев похвастался чоронами (национальными сосудами), сделанными из дерева своими руками. Такой необычный подарок он подготовил на 8 Марта для жены и дочери.
Глава Якутии Айсен Николаев делает чороны из дерева. Видео © Telegram / Айсен Николаев
"Воплотить мою задумку в жизнь мне помог мастер по резьбе из дерева Андрей Лукич Малышев. Огромное ему спасибо! Работа над изготовлением деревянных чоронов оказалась кропотливой, требующей исключительной внимательности и терпения. Каждый орнамент имеет свой особый, неповторимый смысл. Думаю, что получилось красиво, а главное, с душой и любовью к моим самым близким и родным людям", — написал Николаев.
Глава Якутии пожелал женщинам крепкого здоровья, добра, исполнения самых заветных желаний и чтобы все их дни были полны счастья и любви.
Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил россиянок с 8 Марта. Он отметил, что в России возвышенное, уважительное отношение к женщине — это безусловная ценность.
Telegram / Айсен Николаев