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8 марта, 03:58

"Главное, с душой": Глава российского региона подарил жене на 8 Марта свою поделку

Глава Якутии Айсен Николаев подарил жене и дочери сделанные своими руками сосуды

Глава Якутии Айсен Николаев похвастался чоронами (национальными сосудами), сделанными из дерева своими руками. Такой необычный подарок он подготовил на 8 Марта для жены и дочери.

Глава Якутии Айсен Николаев делает чороны из дерева. Видео © Telegram / Айсен Николаев

"Воплотить мою задумку в жизнь мне помог мастер по резьбе из дерева Андрей Лукич Малышев. Огромное ему спасибо! Работа над изготовлением деревянных чоронов оказалась кропотливой, требующей исключительной внимательности и терпения. Каждый орнамент имеет свой особый, неповторимый смысл. Думаю, что получилось красиво, а главное, с душой и любовью к моим самым близким и родным людям", — написал Николаев.

Глава Якутии пожелал женщинам крепкого здоровья, добра, исполнения самых заветных желаний и чтобы все их дни были полны счастья и любви.

Женщинам посоветовали отказаться от алкоголя 8 Марта и провести день с пользой

Женщинам посоветовали отказаться от алкоголя 8 Марта и провести день с пользой

Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил россиянок с 8 Марта. Он отметил, что в России возвышенное, уважительное отношение к женщине — это безусловная ценность.

Обложка ©

Telegram / Айсен Николаев

Анатолий Симоненко
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  • Саха (Якутия), Республика

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