В Южной Корее грузовик с удобрениями протаранил людей
В Южной Корее три человека погибли под колёсами грузовика с удобрениями
В Южной Корее небольшой грузовик с удобрениями въехал в людей в уезде Сунчхан. Погибло три человека, пять пострадали серьёзно. Как пишет агентство "Рёнхап", лёгкие травмы получили 12 человек. Выживших госпитализировали.
Вес грузовика составлял 1 тонну. Полиция выясняет причину аварии. По предварительным данным, виноват водитель.
Количество погибших может возрасти. Известно, что пострадавшие — в большинстве своём пожилые люди.
Ранее во Владивостоке автобус № 95 въехал в фасад здания суда. Авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением.