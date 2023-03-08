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8 марта, 05:09

В Южной Корее грузовик с удобрениями протаранил людей

В Южной Корее три человека погибли под колёсами грузовика с удобрениями

В Южной Корее небольшой грузовик с удобрениями въехал в людей в уезде Сунчхан. Погибло три человека, пять пострадали серьёзно. Как пишет агентство "Рёнхап", лёгкие травмы получили 12 человек. Выживших госпитализировали.

Вес грузовика составлял 1 тонну. Полиция выясняет причину аварии. По предварительным данным, виноват водитель.

Количество погибших может возрасти. Известно, что пострадавшие — в большинстве своём пожилые люди.

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Обложка ©

Агентство "Рёнхап"

Анатолий Симоненко
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