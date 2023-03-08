В Южной Корее грузовик с удобрениями протаранил людей

В Южной Корее небольшой грузовик с удобрениями въехал в людей в уезде Сунчхан. Погибло три человека, пять пострадали серьёзно. Как пишет агентство "Рёнхап", лёгкие травмы получили 12 человек. Выживших госпитализировали.

Вес грузовика составлял 1 тонну. Полиция выясняет причину аварии. По предварительным данным, виноват водитель.

Количество погибших может возрасти. Известно, что пострадавшие — в большинстве своём пожилые люди.