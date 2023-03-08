Стало известно, с чем мужчины и женщины ассоциируют 8 Марта, и ответы сильно отличаются

Большая часть мужчин ассоциирует Международный женский день с тратами, которые связаны с праздником, тогда как женщины — с цветами и весной. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на исследование SuperJob.

"Мужчины чаще ассоциируют 8 Марта с праздником и растратами, женщины — с весной, солнцем, хорошим настроением и букетами", — говорится в результатах проведённого опроса.

При этом каждый четвёртый уверен, что 8 Марта — это праздник всех женщин, для каждого десятого этот день ассоциируется с его любимыми представительницами прекрасного пола: мамой, женой, дочерью и другими. В то же время 6% назвали 8 Марта обычным выходным днём. Большая часть опрошенных ассоциирует праздник с тюльпанами (так ответили 52% респондентов), 26% — с мимозами.