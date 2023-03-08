Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
8 марта, 06:35

Стало известно, с чем мужчины и женщины ассоциируют 8 Марта, и ответы сильно отличаются

SuperJob: Мужчины ассоциируют 8 Марта с праздником и затратами

Большая часть мужчин ассоциирует Международный женский день с тратами, которые связаны с праздником, тогда как женщины — с цветами и весной. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на исследование SuperJob.

"Мужчины чаще ассоциируют 8 Марта с праздником и растратами, женщины с весной, солнцем, хорошим настроением и букетами", — говорится в результатах проведённого опроса.

При этом каждый четвёртый уверен, что 8 Марта — это праздник всех женщин, для каждого десятого этот день ассоциируется с его любимыми представительницами прекрасного пола: мамой, женой, дочерью и другими. В то же время 6% назвали 8 Марта обычным выходным днём. Большая часть опрошенных ассоциирует праздник с тюльпанами (так ответили 52% респондентов), 26% — с мимозами.

"Любви и взаимопонимания": Путин на фоне царицы и букета поздравил россиянок с 8 Марта

"Любви и взаимопонимания": Путин на фоне царицы и букета поздравил россиянок с 8 Марта

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил, что цены на цветы в преддверии 8 Марта растут из-за рыночных отношений, и предложил это повышение запретить.

Обложка ©

Агентство "Москва" / Софья Сандурская

Артур Белкин
  • Новости
  • 8 марта
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров