На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,1

В Камчатском крае зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1. Об этом сообщает региональный филиал геофизической службы РАН.

"Очаг сейсмособытия залегал на глубине 59 км. Эпицентр землетрясения находился в 128 км от Северо-Курильска", — говорится в опубликованном сообщении.

Сила подземных толчков уточняется. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.