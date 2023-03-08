На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,1
В Камчатском крае зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1. Об этом сообщает региональный филиал геофизической службы РАН.
"Очаг сейсмособытия залегал на глубине 59 км. Эпицентр землетрясения находился в 128 км от Северо-Курильска", — говорится в опубликованном сообщении.
Сила подземных толчков уточняется. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.
Ранее Лайф сообщал, что землетрясение магнитудой 6,9 зафиксировали к северо-востоку от новозеландского архипелага Кермадек 4 марта.
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ТАСС / Елена Верещака