Пьяная жительница Читы встретила 8 Марта, проткнув ногу металлическим прутом забора
Пьяная жительница Читы проткнула ногу металлическим прутом, пытаясь перелезть через забор
Жительница Читы в ночь на 8 Марта решила перелезть через забор, но приключение закончилось несчастным случаем. Об этом сообщает портал Chita.ru со ссылкой на очевидца.
Инцидент случился примерно в полночь рядом с частными домами возле троллейбусного депо в Новогоднем переулке. Женщина в нетрезвом состоянии, перелезая через ограду, насквозь пробила ногу острым металлическим прутом от забора. В результате она оказалась подвешена и освободиться самостоятельно не могла. На помощь женщине приехали спасатели и полицейские. С помощью гидравлического инструмента удалось срезать прут, а потом снять пострадавшую и передать её медикам скорой помощи.
Ранее в Екатеринбурге женщина сбила девочку, бежавшую за подарками на 8 Марта. Ребёнок вместе с другими детьми перебегал дорогу в неположенном месте.
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