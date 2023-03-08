Пьяная жительница Читы встретила 8 Марта, проткнув ногу металлическим прутом забора

Жительница Читы в ночь на 8 Марта решила перелезть через забор, но приключение закончилось несчастным случаем. Об этом сообщает портал Chita.ru со ссылкой на очевидца.

Инцидент случился примерно в полночь рядом с частными домами возле троллейбусного депо в Новогоднем переулке. Женщина в нетрезвом состоянии, перелезая через ограду, насквозь пробила ногу острым металлическим прутом от забора. В результате она оказалась подвешена и освободиться самостоятельно не могла. На помощь женщине приехали спасатели и полицейские. С помощью гидравлического инструмента удалось срезать прут, а потом снять пострадавшую и передать её медикам скорой помощи.