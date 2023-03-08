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8 марта, 08:01

Собянин поблагодарил женщин за красоту, доброту, радость и полноту жизни

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил женщин с 8 Марта

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил женщин с 8 Марта. Его обращение опубликовано в телеграм-канале.

"В этот день мы дарим восхищение и любовь нашим бабушкам, мамам и сёстрам, жёнам и дочерям. Спасибо вам за красоту и доброту, за уют в доме и порядок в делах, за радость и полноту жизни", — отметил он.

Собянин пожелал женщинам быть всегда самыми обаятельными и несравненными, а также здоровья, благополучия и большого счастья.

Космонавты с МКС поздравили россиянок с 8 Марта и поблагодарили их за безграничную любовь

Космонавты с МКС поздравили россиянок с 8 Марта и поблагодарили их за безграничную любовь

Ранее Лайф писал о том, что президент РФ Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днём. По его словам, уважительное отношение к женщине является безусловной ценностью в стране.

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Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Илья Суриков
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