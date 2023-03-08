Аналитик раскрыл схему Apple по поставке продукции на российский рынок

Американская компания Apple не может прекратить поставки продукции в Россию, иначе потеряет значительные суммы, поэтому и создаёт пути для бесперебойного снабжения рынка РФ. Об этом рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в эфире радио "Комсомольская правда".

Он отметил, что невозможно прекратить поставки в РФ по параллельному импорту. Хоть и были слухи о попытках поднять цену для нашего рынка, но ничего не вышло. Сейчас в Россию импортируется очень много товаров, включая iPhone, причём они продаются как раньше, цены не меняются. По словам Муртазина, "яблочные" телефоны даже дешевле, чем обычно. Аналитик также отметил, что власти США не контролируют российскую таможню, а запрета на продажу чего-либо нет.

Хотя, добавил он, США могут включить блокировку техники Apple, но это "будет очень плохая практика", ведь тогда компания потеряет российских потребителей, чего ей совсем не хочется. Эксперт объяснил, что часто считают так: рынок РФ составляет лишь 2% в продажах. Но если речь идёт про миллиард долларов, то доход для любой компании является существенным. При этом российский рынок на сегодняшний день остаётся крупнейшим в Европе, поэтому Apple приходится придумывать различные схемы для сбыта и поставок своих товаров.

"Если в соседней стране население два миллиона человек и продажи iPhone составляли 100 тысяч в год, а компания начинает туда вдруг поставлять полмиллиона iPhone, а потом миллион, то многое становится понятным. Ну, наверное, не каждый второй там покупает iPhone, поэтому ясно, куда они идут. Но это делает сама компания, создаёт пути, чтобы товар бесперебойно поступал на российский рынок", — объяснил аналитик Муртазин.