Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
8 марта, 09:54

В Киеве открестились от причастности к подрывам "Северных потоков"

Глава МО Украины Резников: Киев не имеет отношения к диверсиям на "Северных потоках"

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев непричастен к диверсиям на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2", несмотря на публикации западных СМИ, в которых утверждается обратное.

"Для меня это (публикации западных СМИ. — Прим. Лайфа) немного странно, потому что эта история не имеет к нам никакого отношения. Я полагаю, расследование официальных органов прояснит все детали. Это, конечно, "комплимент" нашим спецслужбам, но это не наших рук дело", — заявил Резников после неофициальной встречи министров обороны ЕС в Стокгольме.

Песков назвал публикации в западных СМИ о "Северных потоках" вбросом

Песков назвал публикации в западных СМИ о "Северных потоках" вбросом

Ранее издание The New York Times со ссылкой на источники в администрации США сообщило о том, что диверсии на газопроводах могла устроить проукраинская группировка. В публикации указывается, что взрывчатку могли заложить опытные ныряльщики, обученные в правительственных структурах. В свою очередь, немецкая Die Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы якобы ведут в направлении Украины.

Обложка ©

ZUMA / TASS

Артур Белкин
  • Новости
  • Украина
  • Северный поток – 2
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров