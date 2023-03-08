В Киеве открестились от причастности к подрывам "Северных потоков"
Глава МО Украины Резников: Киев не имеет отношения к диверсиям на "Северных потоках"
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев непричастен к диверсиям на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2", несмотря на публикации западных СМИ, в которых утверждается обратное.
"Для меня это (публикации западных СМИ. — Прим. Лайфа) немного странно, потому что эта история не имеет к нам никакого отношения. Я полагаю, расследование официальных органов прояснит все детали. Это, конечно, "комплимент" нашим спецслужбам, но это не наших рук дело", — заявил Резников после неофициальной встречи министров обороны ЕС в Стокгольме.
Ранее издание The New York Times со ссылкой на источники в администрации США сообщило о том, что диверсии на газопроводах могла устроить проукраинская группировка. В публикации указывается, что взрывчатку могли заложить опытные ныряльщики, обученные в правительственных структурах. В свою очередь, немецкая Die Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы якобы ведут в направлении Украины.
ZUMA / TASS